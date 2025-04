Lazio, Delio Rossi ricorda Suor Paola: «Era geniale, mi auguro che...»

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha espresso il suo ricordo per la tragica scomparsa di Suor Paola

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha prima analizzato il prossimo match contro l’Atalanta, poi ha voluto ricordare Suor Paola. Di seguito le parole riprese da TMW.

IL COMMENTO – Era una ‘suora anomala’. Ti aspetti più assistenza spirituale, invece lei pensava ai fatti concreti. Paola aveva capito che per ottenere risultati concreti, una chiave era smuovere il mondo dello spettacolo, anche dello spettacolo sportivo. A me ha fatto fare di tutto, dal Babbo Natale al cameriere, fino all’arbitro in una partita fra carcerati. Era geniale, davvero. Mi auguro che ci sia qualcuno in grado di raccogliere la sua eredità. Mi ha dato la possibilità di conoscere un mondo meraviglioso, che è quello del volontariato. Persone incredibili, che si spendono per gli altri.