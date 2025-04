Infortunio Tavares, l’ex Arsenal recupera per la trasferta di Bergamo? Il punto sul giocatore portoghese

Infortunio Tavares, a pochi giorni dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta le ultime sulle condizioni del portoghese: la situazione

Archiviata l’amara serata dell’Olimpico di lunedì contro il Torino, per la Lazio è arrivato il momento di tornare a far punti e domenica arriva una sfida dal coefficiente di difficoltà alto visto che i biancocelesti dovranno sfidare l’Atalanta.

Ma per il match contro i bergamaschi Baroni potrà contare su Tavares? A far chiarezza a riguardo ci pensa Sky spiegando che l’ex Arsenal ci sarà con l’Atalanta e sarà valutato sia per il derby che per il Bodo Glimt