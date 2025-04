Infortunio Noslin, incidente domestico per l’attaccante della Lazio! Le sue condizioni e cosa filtra verso l’Atalanta

Condividi via email

Infortunio Noslin, un incidente domestico ferma il centravanti biancoceleste in vista della partita contro l’Atalanta? Cos’è accaduto

Atalanta Lazio sarà la prossima cruciale tappa del campionato di Serie A della squadra adi Baroni che si misurerà contro una dei top Club di questa stagione. L’arco del tecnico tuttavia è armato con meno frecce del solito in quanto sussiste un’emergenza nel reparto offensivo sin dallo stop di Castellanos.

Ad esacerbare i problemi dell’ex allenatore del Verona è anche l’infortunio domestico di Noslin che, stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport, non sarà in grado di prendere parte al prossimo match. L’olandese, a causa di un urto con un gradino di casa, non ha potuto prendere parte agli allenamenti svolti a Formello negli ultimi due giorni. Tuttavia potrebbe ugualmente prendere parte al match del Gewiss partendo, probabilmente, dalla panchina.