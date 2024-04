Roma-Lazio, le probabili scelte di De Rossi e Tudor

Roma-Lazio, a pochi giorni dalla stracittadina capitolina queste dovrebbero essere le probabili scelte dei due allenatori

Ormai ci siamo, sabato la Lazio scenderà in campo per confermarsi dopo la vittoria in campionato contro la Juventus. Alla vigilia della partita, queste dovrebbero essere le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Luis Alberto, Isaksen; Immobile All. Tudor