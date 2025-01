Roma Lazio, quel gesto antisportivo fa il giro dei social: grande rabbia dei tifosi biancocelesti. Cos’è successo – VIDEO

Roma Lazio, quel gesto antisportivo fa il giro dei social: c’è grande rabbia da parte dei tifosi biancocelesti. Il fatto

E’ stato un Roma Lazio destinato a far discutere ancora per molto, specialmente per quanto accaduto nel finale di gara. E, oltre alla rissa, c’è stato anche un altro gesto che fa infuriare il popolo biancoceleste.

Il pallone buttato in mezzo dalla panchina della Roma 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/1bc4pcVgfz — marcoleno (@marcoleno8) January 5, 2025

Palloni in campo per frenare le avanzate della squadra di Baroni, lanciati direttamente dalla panchina giallorossa.