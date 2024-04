Roma Lazio, dove vedere il derby in diretta tv e streaming. Ecco come tutti i tifosi potranno guardare il match da casa

Il terzo derby di questa stagione tra Roma e Lazio è in programma sabato 6 aprile alle ore 18:00. Dopo il pareggio dell’andata e la vittoria dei biancocelesti in Coppa Italia, le due squadre si affrontano per cercare di mantenere vivo l’obiettivo Champions League. Il match della trentunesima giornata verrà trasmesso in esclusiva in streaming sull’applicazione di DAZN.