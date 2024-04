Roma Lazio, undici anni dopo: ecco chi è stato l’ultimo allenatore biancoceleste straniero nel derby. La curiosità

Igor Tudor è pronto ad affrontare il suo primo derby della Capitale e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà il primo allenatore straniero della Lazio ad affrontare la Roma dopo quasi undici anni.

L’ultimo è stato proprio il suo connazionale Vladimir Petkovic nel match del 22 settembre 2013, vinto per 2-0 dai giallorossi. L’allenatore croato è ricordato dai biancocelesti per il successo in Coppa Italia, nello stesso anno, proprio sulla Roma.