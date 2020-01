Roma Lazio, Cristante nel break: «Sull’1-1 abbiamo sbagliato tutti. La portiamo a casa»

Roma Lazio, le parole del giallorosso Bryan Cristante durante l’intervallo del match dell’Olimpico ai microfoni di Sky Sport

Termina 1-1 il primo tempo del match fra Roma e Lazio: la partita è stata fatta principalmente dagli errori dei portieri che hanno causato entrambi i gol. Durante l’intervallo il giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

«Abbiamo fatto un’ottima partita, non ha sbagliato solo Pau Lopez, l’abbiamo fatto tutti. Il secondo tempo dovrà essere come il primo ma dobbiamo vincere a tutti i costi. Se siamo 1-1 qualcosa da aggiustare c’è sicuramente. Dobbiamo vincere per portare a casa il Derby.»