Roma Lazio, allerta massima verso il Derby. La Questura ha già emanato un comunicato: quello che c’è da sapere verso la sfida dell’Olimpico

Roma Lazio, allerta massima in vista del Derby in programma domenica sera. La Questura emana un comunicato: ecco la situazione

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il Derby tra Roma e Lazio domenica tornerà a giocarsi di sera a sei anni dall’ultima volta (2 marzo del 2019, senza considerare quello del 2021 giocato però senza pubblico a causa del Covid). L’allerta è massima, per evitare scontri tra le due tifoserie.

La Questura ha rilasciato un comunicato: «Questa è un’occasione per le due società e le loro tifoserie per dimostrare maturità». Arriviamo poi ai numeri: in 4 mesi un arresto, 92 denunce, 91 Daspo, 100 illeciti amministrativi e 15 segnalazioni per violazione del codice etico per le due romane. Oggi verranno ridisposte le ultime rifiniture del piano sicurezza.