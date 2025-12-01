 Roma, Gasperini polemico nel post partita? «Contatto Rrahmani Koné? Queste entrate di solito sono fischiate»
Roma, Gasperini polemico nel post partita? «Contatto Rrahmani Koné? Queste entrate di solito sono fischiate»

Roma, Gasperini polemico nel post partita? «Contatto Rrahmani Koné? Queste entrate di solito sono fischiate»

21 secondi ago

Gasperini

Roma, Gasperini polemico con gli arbitri nel post partita? «Contatto Rrahmani Koné? Queste entrate di solito sono fischiate». Le parole

Nel post partita della gara disputata allo Stadio Olimpico, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. L’allenatore giallorosso ha commentato con lucidità e attenzione i momenti chiave della sfida, soffermandosi sia sugli episodi che hanno indirizzato il risultato sia sulle prestazioni dei suoi giocatori.

GOL NAPOLI NATO DA UN FALLO? – «È già stato detto, questi episodi si possono vedere in tanti modi, non riesco ad essere così netto. Si può fischiare e non fischiare. Queste entrate di solito sono sempre fischiate. 

Noi ci siamo scoperti male e quindi è partito un contropiede. Non dovevamo concederli questo tipo di occasione. È stato un errore nostro, peccato».

