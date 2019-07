Roma, Fonseca: «Calendario positivo, mi fa piacere giocare subito il derby»

Al termine del sorteggio del calendario di Serie A è arrivato il commento anche del tecnico della Roma Paulo Fonseca

Queste le parole di Fonseca ai canali ufficiali del club giallorosso: «Alla seconda giornata abbiamo subito il derby e la prima in casa. È un calendario positivo, che mi piace, che ci farà giocare le prime tre gare davanti al nostro pubblico: sono felice. Per me è ottimo, non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi, che sono sicuro ci sosterranno. È molto importante giocare vicino a loro, nella nostra città, per tutto il campionato. Il derby è importante, ma è positivo giocare subito queste partite all’inizio perché portano entusiasmo per il resto della stagione».