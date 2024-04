Rodia a LSC: «Zaccagni ha riscontrato un trauma distorsivo, mentre su Patric e Lazzari la situazione è questa»

Rodia, il medico della Lazio al termine della partita contro la Juventus fa il punto sui tre calciatori biancocelesti

PAROLE – «Zaccagni ha subito un trauma distorsivo importante alla caviglia sinistra per cui adesso al ritorno a Roma faremo tutte le indagini per avere una diagnosi più accurata possibile. Patric giustamente era un po’ a corto di energie, è rientrato da poco ed è stato sostituito per questo. Lazzari ha una lesione di basso grado sul gemello laterale del polpaccio sinistro. Ha già iniziato le cure del caso, ci saranno esami strumentali nei prossimi giorni per quantificare il ritorno in campo».