Rodgers sulla Lazio: «Sarà una gara speciale dove dobbiamo metterci cattiveria»

Rodgers, l’ex tecnico del Liverpool ha parlato a pochi giorni dalla sfida di Champions contro la Lazio

La Lazio deve archiviare in fretta la sconfitta di oggi e ripartire in Champions dove troverà il Celtic. A pochi giorni dalla partita, ai microfoni dei cronisti presenti, Rodgers tecnico degli scozzesi parla cosi della gara di Champions

PAROLE – Sarà una notte di grandi emozioni per i giocatori e per i tifosi. Questa combinazione rende sempre speciale una serata. Ora dobbiamo recuperare e avere lo stesso atteggiamento di oggi, stessa energia e stessa qualità. Speriamo che ci sia un po’ più di spazio per noi in casa dove verrà a giocare la Lazio e questo dovrebbe aiutarci