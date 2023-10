Commisso provoca: «Viola Park? Avrei potuto comprare la Lazio ma...»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato all’inaugurazione del Viola Park: provocazione alla Lazio e non solo

Durante la presentazione del Viola Park nella giornata di ieri, il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha spiegato:

«Al Viola Park oltre 400 persone si ritrovano ogni giorno tra ragazze, ragazzi e staff. Questa è la dimostrazione che i soldi non sono un problema. Il costo complessivo di Napoli, Atalanta, Genoa, Lazio e Bologna sommato non raggiunge la cifra che abbiamo speso per il Viola Park. Potevo comprare altre cinque società. Sono contento di aver investito i soldi in questo territorio. A Napoli abbiamo vinto e le donne hanno vinto in Coppa Italia. Oggi siamo vincitori!».