Rocchi su Douglas Luiz Patric: a Open Var fa chiarezza sull’episodio

Rocchi a Open Var dice la sua sull’episodio di Juventus Lazio, che ha visto come protagonisti Douglas Luiz e Patric

Nel corso di Open VAR, Gianluca Rocchi, parlando di Juve–Lazio, ha commentato l’episodio Douglas Luiz-Patric avvenuto poco prima del gol della vittoria dei bianconeri.

AUDIO DEL VAR – «Scontro fortuito? Non è tanto fortuito lo scontro. No, poca roba, niente. Check completato».

ROCCHI – «Sicuramente non è fortuito e non ci piacciono questi comportamenti, quindi se fosse stato espulso nessuno avrebbe detto nulla. In questo caso capisco la difficoltà del VAR che dà come priorità il fatto dell’intensità del colpo. Posso capire il non intervento ma questi interventi non ci piacciono, lo abbiamo ribadito ai club. Sicuramente il giallo serviva e se ci fosse stato il rosso non mi sarei scandalizzato. Per arrivare all’intervento VAR serviva forse qualcosa di più di questo fallo ma se fosse stato dato il rosso di campo non avremmo battuto ciglio».