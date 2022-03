Rocchi: «Derby speciale grazie ai tifosi. Questo è il mio preferito»

Tommaso Rocchi ha parlato ai canali ufficiali della Lazio in vista del derby di domenica sera. Le sue dichiarazioni

Tommaso Rocchi ha parlato ai canali ufficiali della Lazio in vista del derby di domenica sera. Le parole dell’attuale tecnico dell’Under 18 biancoceleste.

Che derby erano quelli dei tuoi tempi?

“Sono stati belli e sentiti. C’era un’atmosfera incredibile durante la settimana, i tifosi ci trasmettevano tanto, era una partita che aveva un’importanza pazzesca, prima addirittura forse era sentito anche di più rispetto ad oggi. Ricordo i tifosi che venivano a caricarci per l’ultimo allenamento prima della partita. La cosa incredibile poi è che una settimana dopo il fischio finale già si parlava del prossimo derby”.

Il tuo ricordo più bello?

“Non posso non citare il mio primo derby, il 3-1 del 6 gennaio 2005. Arrivavamo da un periodo difficile con il cambio in panchina. La Lazio inoltre non vinceva il derby da cinque anni e quella notte riuscimmo a conquistare i tre punti da sfavoriti. Ricordo ancora il boato e l’emozione dei tifosi dopo il mio gol che chiuse la partita. Fu bello anche il derby vinto 3-2 nel marzo 2008, grazie al gol in extremis di Behrami: una gioia immensa”.

Cosa rende speciale questa partita?

“Lo rende speciale questa rivalità fantastica in una città importante come Roma. Il merito è dei tifosi, di quello che riescono a trasmetterti, dalla vigilia all’attesa, passando per lo stadio pieno. Si tratta di una partita diversa dalle altre, è un’altra cosa rispetto a qualsiasi altro derby, non c’è confronto proprio grazie a quello che ti trasmettono i tifosi”.