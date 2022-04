Robert Rojas Lazio, l’agente: «C’era un forte interesse dei biancocelesti»

L’agente di Roberto Rojas ha ammesso l’interesse della Lazio per il suo assistito. Queste le sue dichiarazioni

Robert Rojas è un giocatore che è nel mirino della Lazio. Il difensore però ha subito un grave infortunio nel match contro Alianza Lima.

A parlare delle sue condizioni, ma anche del suo futuro, è stato il suo agente Diego Serrati. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de lapaginamilionaria.com: «Roberto sarà operato sabato in Argentina, stiamo viaggiando per vedere tutti i dettagli. È molto forte e sta pensando al futuro. Capisco che sarà per circa 4-6 mesi, ma deve continuare. Il danno è già fatto. Futuro? A giugno ho avuto l’opportunità di fare il salto. Avevo programmato un viaggio in Europa perché in Italia c’era un forte interesse della Lazio, ma questo è il calcio, bisogna guardare avanti, lui si sente a casa, al River lo hanno sempre trattato bene».