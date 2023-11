Rizzoli: «Open Var? Finalmente la gente capirà che non c’è mai stato nulla da nascondere»

Rizzoli, l’ex arbitro ha parlato del campionato e in particolare della Var ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, in occasione dei 100 anni della sezione AiA di Napoli ha parlato Rizzoli, il quale rilascia queste parole riguardo il Var

VAR – Sarà un campionato avvincente. Non sarà facile, bisognerà fare bene. Gli arbitri sbagliano e sbaglieranno. L’unica cosa è che c’è la garanzia che gli arbitri sbagliano, ma in buona fede. Se c’è un errore, è umano. L’arbitraggio di oggi è particolarmente difficile. Open VAR? È la dimostrazione che non c’è stato mai nulla da nascondere. Questo è il primo messaggio. Poi magari con il tempo si avranno anche altre cose. I primi passi servono anche a valutare se è una cosa positiva o meno positiva. L’impatto credo sia stato positivo