Rivali Lazio, la Juve vuole prendere un grande ex obiettivo dei biancocelesti. Le ultime - Lazio News 24

Rivali Lazio, la Juve vuole prendere un grande ex obiettivo dei biancocelesti. Le ultime

Gol Kolo Muani Lazio Juve

Rivali Lazio: la Juve si allontana da Zhegrova, il Lille chiude ogni spiraglio. La situazione attuale

Tra le rivali della Lazio nella corsa alle posizioni europee e allo scudetto, la Juventus continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una brusca frenata nella trattativa per Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille e profilo considerato ideale per rinforzare l’attacco bianconero.

A spegnere ogni speranza ci ha pensato direttamente il presidente del club francese, Olivier Letang, che in conferenza stampa ha chiuso categoricamente alla possibilità di una cessione del giocatore: «Zhegrova resta con noi questa stagione. Non c’è alcuna trattativa in corso e nessuna offerta è stata ricevuta».

Letang ha poi aggiunto: «Ci sono stati degli scambi alcune settimane fa, ma oggi la mia posizione è chiara. I media italiani esagerano: non c’è alcun accordo. Zhegrova si è allenato normalmente e potrebbe essere convocato contro il Monaco».

Le parole del presidente francese rappresentano un duro colpo per la Juventus, che aveva individuato nel talento kosovaro l’alternativa principale a Jadon Sancho, dopo che la pista che portava all’inglese si era complicata. I contatti tra i bianconeri e l’entourage del giocatore erano attivi da tempo, ma il blocco alle cessioni ha impedito alla Juve di presentare un’offerta concreta.

Un segnale per la Lazio e le sue concorrenti

La notizia rappresenta un segnale indiretto anche per le rivali della Lazio. Se da un lato i biancocelesti affrontano l’inizio della stagione con un mercato limitato, dall’altro anche le dirette concorrenti stanno trovando ostacoli inattesi nelle rispettive strategie. La Juventus, al pari della Lazio, è chiamata a fare i conti con limiti economici e tattici che potrebbero ridisegnare gli equilibri del campionato.

Con la porta chiusa dal Lille, la Juve sarà costretta a cambiare ancora una volta obiettivo, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale del mercato. Una situazione che potrebbe avvantaggiare indirettamente la Lazio, che guarda con attenzione le mosse delle big, consapevole che anche le rivali più forti stanno affrontando incertezze.

Il futuro di Zhegrova, almeno per il momento, sembra legato al Lille. Ma nel calciomercato, si sa, mai dire mai. Le rivali della Lazio, intanto, dovranno riorganizzare le proprie strategie.

