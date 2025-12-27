Rivali Lazio, Palladino pronto ad affrontare lo scontro diretto. Ecco le parole del mister nerazzurro - Lazio News 24

Rivali Lazio, sentite cosa ha detto l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino? La situazione

In vista della prossima giornata di campionato e dell’apertura del mercato di gennaio, Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. L’allenatore nerazzurro ha parlato sia della sfida contro l’Inter sia delle dinamiche legate al calciomercato, tema che coinvolge da vicino anche i Rivali Lazio.

Nel corso dell’incontro con i media, Palladino ha citato infatti Maldini e Samardzic, due profili seguiti con attenzione dalla Lazio in vista della sessione invernale. Dichiarazioni che non sono passate inosservate tra i Rivali Lazio, sempre vigili sulle mosse delle dirette concorrenti.

“Il mercato aperto non è un periodo che mi piace – ha spiegato Palladino – ma va affrontato. L’Atalanta deve restare concentrata e non permettersi distrazioni. Se noto qualcuno poco attento, intervengo subito: la concentrazione è fondamentale”.

Parole chiare anche su Maldini, autore di una prestazione decisiva a Genova: “Si è comportato molto bene ed è importante per noi. In vista della prossima partita ho diverse soluzioni: ho provato sia Sulemana che Maldini. Dopo l’ultima rifinitura prenderò le decisioni definitive”.

Infine, un passaggio anche su Samardzic, altro nome accostato ai Rivali Lazio: “Mi aspetto che continui a dare il suo contributo. Ma lo stesso discorso vale per Krstovic, Maldini e Sulemana: chi viene chiamato in causa deve dare tutto”.

Dichiarazioni che confermano come il mercato possa intrecciarsi con il campo e accendere ulteriormente la sfida a distanza con i Rivali Lazio, sempre attenti ai movimenti delle altre big del campionato.

