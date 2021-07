Ritiro Auronzo Lazio: arrivano le ripetute sul campo centrale

Auronzo di Cadore, giorno 15: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri. Le ultime dal ritiro

AGGIORNAMENTO ORE 12 – Oggi una seduta di allenamento diversa dal solito. Infatti, mentre i portieri hanno, come al solito, lavorato con i preparatori. per il resto della squadra è stato il momento delle ripetute sul campo centrale. Si corre dai due estremi del campo, con i calciatori che sono stati divisi in gruppetti. Dunque una mattinata di lavoro intensa. Appuntamento per il pomeriggio.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 – Inizia il lavoro in palestra per i giocatori: attivazione muscolare al chiuso prima di cominciare a correre sul prato dello Zandegiacomo agli ordini di Mister Sarri.

Giorno numero 15 sotto le Tre Cime di Lavaredo. Inizia una nuova seduta di allenamento per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. La squadra di Maurizio Sarri si ritrova dopo il match amichevole vinto per 5-2 contro la Triestina ieri sera. Anche oggi il lavoro sarà diviso nelle due sedute, una in mattinata e una nel pomeriggio: nel mezzo, il gruppo si sottoporrà alla prima dose del vaccino anti Covid-19. Questa sera alle 21.30, invece, allo stadio Rodolfo Zandegiacomo ci sarà la presentazione ufficiale della squadra.