Ritiro Auronzo Lazio, i biancocelesti al lavoro in palestra. Alle 18 squadra in campo agli ordini di mister Sarri

Day 1 ad Auronzo di Cadore per il ritiro della Lazio. All’ombra delle Tre Cime di Lavaredo comincia il percorso di avvicinamento dei biancocelesti alla stagione 2021/2022 alla guida di mister Maurizio Sarri. A differenza degli anni scorsi è cambiato qualcosa: non più la sgambata con allenamento vero e proprio il mattino successivo, bensì una seduta pomeridiana.

Come riporta Lazio Style Radio, la squadra dopo una sessione in palestra, utile a riattivare il circuito muscolare dopo settimane di inattività, si è spostata sul campo. La rosa a disposizione del tecnico è stata divisa in 5 gruppi che hanno lavorato in maniera blanda su un percorso a ostacoli, cominciando poi ad aumentare il ritmo. Presente a bordo campo anche il tecnico della Primavera Alessandro Calori, a colloquio con Sarri e Martusciello. Presenti infatti alcuni giovani calciatori tra i quali Raul Moro.

La squadra è stata divisa poi in tre gruppi per esercizi con il pallone. Semplici passaggi inizialmente, prima col destro, poi col sinistro, con differenti tipi di controllo d’esterno e d’interno. Guidano il gruppo Stefan Radu e Milinkovic Savic, segno di come il Sergente sia ormai un punto di riferimento per i compagni.