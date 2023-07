Ritiro Auronzo, il report dell’ultima sessione pomeridiana dei biancocelesti in Veneto

Appena terminata l’ultima sessione pomeridiana della Lazio, che domani lascerà il ritiro di Auronzo per tornare a lavorare nella capitale.

Seduta caratterizzata sul lavoro atletico: inizio con torello per poi passare a degli stazionamenti: scambi rapidi, anticipo sull’avversario e cambi di posizione per replicare delle classiche situazioni di gioco. Partitella solita per concludere la sessione, con un Taty Castellanos autore di due gol. Domani mattina ultimo allenamento in Veneto.