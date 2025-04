Risultati Europa League, incredibile ciò che è accaduto sui campi europei: i risultati delle sfide giocate nella giornata di oggi

Risultati Europa League, non solo la Lazio in quest’entusiasmante giornata di UEFA Europa League nella quale sono arrivati diversi risultati a sorpresa. Oltre alla squadra di Baroni, caduta 2-0 in modo sorprendente in Norvegia per mano del Bodo Glimt, ci sono stati infatti altri colpi di scena totalmente inaspettati.

In primis il Manchester United che ha sfiorato la vittoria contro il Lione grazie alla rete di Zirkzee al minuto 88 ma, a pochi secondi dal fischio finale, è arrivata la beffa. È Rayan Cherki l’eroe che salva i francesi in zona cesarini e strappando il 2-2 finale.

Succede tutto nei primi 26 minuti per il Tottenham che, dopo una sfida molto equilibrata, pareggia 1-1 contro l’Eintracht Francoforte con reti di Pedro Porro e di Hugo Ekitike. Infine, termina a reti bianche la sfida tra i Rangers di Glasgow (in 10 per un’espulsione) e l’Athletic Bilbao, parso un po’ spento rispetto a quello che ha eliminato la Roma agli ottavi.