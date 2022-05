Rinnovo Sarri, incontro decisivo prima di fine stagione?

Il rinnovo di Sarri è il tema caldo di casa Lazio. Il summit con Lotito potrebbe arrivare già prima della fine del campionato

Il rinnovo di Sarri è il tema caldo di casa Lazio. A confermarlo sono state le parole di Lotito nella giornata di ieri. Ed ecco che, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, summit con il presidente potrebbe arrivare già prima della fine del campionato.

Va detto che il tecnico è legato ai biancocelesti da un altro anno di contratto, ma il patron ora starebbe facendo pressing. L’obiettivo dovrebbe il prolungamento fino al 2025. Tutto sembrerebbe essere legato alle garanzie tecniche e di mercato richieste dal mister: otto giocatori, sei di movimento e due portieri. Lotito non sarebbe convinto della sostenibilità economica di ciò e chiederebbe maggiore fiducia, visto che molto, se non tutto, è legato alla situazione Milinkovic. Il gioco delle partite è già iniziato. In casa Lazio saranno settimane calde.