Rinnovo Marusic, la priorità della Lazio è blindare il montenegrino! Le novità - Lazio News 24

Rinnovo Marusic, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’affondo decisivo relativo al contratto del classe 92′

Con il rinnovo di Toma Basic ormai definito, la Lazio si prepara a consolidare i suoi pilastri difensivi, e uno dei primi obiettivi è Adam Marusic. Il difensore montenegrino classe 92′ è uno dei giocatori più importanti del progetto tecnico di Maurizio Sarri, e il club sta lavorando per estendere il suo contratto il prima possibile.

Rinnovo Marusic, l’importanza del difensore per la Lazio

Adam Marusic è ormai un titolare indiscusso della squadra biancoceleste e ha dimostrato, stagione dopo stagione, di essere uno dei giocatori più affidabili del reparto difensivo. La sua versatilità, che gli permette di giocare sia come terzino destro che come esterno di centrocampo, lo rende fondamentale nello scacchiere di Maurizio Sarri.

Rinnovo di Marusic, la strategia

Al momento la Lazio vuole velocizzare le trattative per il rinnovo di Adam Marusic. Attualmente legato al club fino a questa estate, la società vuole comunque discutere un prolungamento che rispecchi il valore del giocatore, anche in considerazione delle sue prestazioni sempre ad alti livelli. La sua permanenza nella Capitale rappresenta una priorità per la Lazio, che non intende rischiare di perdere uno dei suoi uomini chiave.

