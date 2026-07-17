Lazzari e Pellegrini in uscita dalla Lazio: Sassuolo, Monza e Como alla finestra

Manuel Lazzari e Luca Pellegrini potrebbero finanziare il mercato in entrata dalla Lazio, Fabiani lavora anche alle cessioni

La Lazio continua a muoversi su più fronti per completare il proprio mercato. Mentre la dirigenza biancoceleste prova ad accelerare per Sergi Dominguez, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa, il direttore sportivo Angelo Fabiani deve necessariamente trovare una soluzione anche per alcuni giocatori considerati in uscita.

Tra i nomi che potrebbero lasciare Formello figurano quelli di Manuel Lazzari e Luca Pellegrini. Secondo gli aggiornamenti forniti da Alfredo Pedullà, entrambi i terzini avrebbero attirato l’interesse di alcune società italiane, ma al momento non sembrerebbero esserci trattative vicine alla conclusione.

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Le eventuali partenze permetterebbero alla Lazio di liberare spazio all’interno della rosa e di alleggerire il monte ingaggi, creando condizioni più favorevoli per le successive operazioni in entrata.

Lazzari, Sassuolo e Monza seguono l’ex Spal

Per quanto riguarda Manuel Lazzari, sulle sue tracce ci sarebbero il Sassuolo e il Monza. Il club neroverde, tuttavia, sarebbe al momento più defilato e non avrebbe ancora compiuto passi concreti per avvicinarsi al laterale biancoceleste.

Più diretto sarebbe invece l’interesse del Monza, anche se questa destinazione non avrebbe ottenuto, almeno per ora, il gradimento dell’ex giocatore della Spal. La volontà del calciatore sarà quindi determinante per comprendere se il dialogo potrà essere approfondito oppure se la società capitolina dovrà attendere nuove proposte.

La situazione resta in evoluzione. La Lazio non vuole privarsi del giocatore senza aver trovato una soluzione conveniente dal punto di vista tecnico ed economico, mentre Lazzari dovrà valutare attentamente il progetto che gli verrà eventualmente proposto.

Pellegrini, il Como valuta il terzino sinistro

Anche Luca Pellegrini resta inserito nella lista dei possibili partenti. Il difensore è stato preso in considerazione dal Como, che avrebbe effettuato delle valutazioni sul suo profilo per rinforzare la fascia sinistra.

Al momento, però, non sarebbero emersi sviluppi decisivi. Il principale ostacolo alla buona riuscita dell’operazione è rappresentato dall’elevato ingaggio percepito dal calciatore. Un problema che non riguarderebbe soltanto il Como, ma anche le altre società potenzialmente interessate al classe ’99.

Per arrivare a un accordo potrebbe quindi essere necessario trovare una soluzione economica condivisa, eventualmente attraverso una partecipazione della Lazio al pagamento dello stipendio o un’intesa differente tra le parti. Al momento, tuttavia, non risultano formule già definite.

Lazio, le uscite possono sbloccare il mercato

Le situazioni di Lazzari e Pellegrini sono strettamente legate alle prossime strategie della Lazio. Fabiani sta cercando di rendere la rosa maggiormente funzionale alle esigenze tecniche, ma per intervenire con nuovi acquisti potrebbe essere necessario completare prima alcune cessioni.

L’eventuale arrivo di Sergi Dominguez rappresenterebbe un nuovo investimento per il reparto arretrato. Proprio per questo motivo, le operazioni in uscita assumono un peso rilevante nella programmazione del club biancoceleste.

La Lazio resta dunque in attesa di sviluppi concreti. Il Sassuolo appare per ora defilato su Lazzari, mentre il Monza non avrebbe ancora convinto il giocatore. Per Pellegrini, invece, il Como resta una possibile soluzione, ma l’ingaggio elevato continua a frenare l’operazione.