Rinnovo Marusic, ci siamo: accordo trovato con la Lazio. I dettagli

Rinnovo Marusic, il terzino montenegrino ha trovato l’accordo per il prolungamento del contratto. Tutti i dettagli

Adam Marusic sta vivendo un’ottima stagione. Partito alle spalle di Manuel Lazzari, ha saputo sfruttare gli infortuni di quest’ultimo e le opportunità che gli sono capitate, riuscendo anche a segnare due reti in campionato contro Lecce e Fiorentina.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il terzino montenegrino ha convinto la Lazio e negli ultimi giorni le due parti hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Marusic firmerà in settimana il prolungamento fino al 2027, con opzione fino al 2028 in favore della società, ad 1,8 milioni di euro.