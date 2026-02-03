Rinnovo Bašić, si rimanda a fine stagione! Il punto della situazione

Rinnovo Bašić, argomento che slitta al termine della stagione sportiva 2025/26! Ecco quanto filtra in merito

La sessione invernale di mercato si è ufficialmente chiusa, ma in casa Lazio restano diversi dossier aperti, soprattutto sul fronte dei rinnovi. Tra questi spicca il caso di Toma Bašić, centrocampista croato il cui futuro in biancoceleste è ancora tutto da definire. Le ultime novità arrivano dall’edizione odierna de Il Messaggero, che ha fatto luce sulle parole pronunciate dal giocatore in conferenza stampa e sulla posizione assunta dalla società!

Bašić Lazio, l’accordo trovato e la firma mai arrivata

Bašić ha spiegato pubblicamente di aver accettato le condizioni proposte per il rinnovo di contratto, manifestando la propria disponibilità a proseguire l’avventura con la Lazio. Tuttavia, nonostante l’intesa verbale, la firma non è mai arrivata. Il club avrebbe infatti deciso di rimandare ogni decisione alla fine della stagione, congelando di fatto la trattativa.

Una scelta che apre a diverse interpretazioni. Da un lato, la volontà della società di prendersi ulteriore tempo per valutare il rendimento del centrocampista nei mesi decisivi; dall’altro, l’ennesimo segnale di una gestione prudente delle risorse, con rinnovi e investimenti legati a obiettivi sportivi e tecnici ancora da chiarire.

La sensazione è che il club voglia evitare decisioni affrettate, rimandando tutto a un bilancio complessivo a campionato concluso. Una strategia che lascia il futuro del centrocampista in bilico, ma che gli offre anche una finestra importante per rilanciarsi!

Bašić Lazio, il nodo Sarri e le scelte di fine stagione

Un altro elemento chiave sarà la permanenza di Maurizio Sarri. Molto del destino di Bašić potrebbe dipendere proprio dalle decisioni sul futuro della guida tecnica. Se Sarri dovesse restare, il club valuterà la compatibilità del croato con il progetto tattico a medio termine; in caso contrario, eventuali cambiamenti in panchina potrebbero rimescolare le carte.

