Ricci Lazio, l’ex obiettivo incanta in Nazionale: dall’Inghilterra spunta l’Arsenal

Ricci Lazio, il centrocampista del Torino, ex obiettivo dei biancocelesti, ha attirato su di sé anche l’interesse delle big inglesi

Diciamo subito: che le voci sul futuro di Samuele Ricci si sarebbero intensificate in casa Torino era ben prevedibile. Anzi, sarebbe stato decisamente strano il contrario. A maggior ragione dopo le ottime prove che il centrocampista di Paolo Vanoli sta continuando a inanellare, specialmente con la Nazionale. Il granata, non a caso, è ormai un chiodo fisso del centrocampo azzurro e anche ieri – in occasione del match tra Italia e Belgio – ha avuto decisamente modo di dimostrarlo.

Ordinato, pulito e preciso, Samuele Ricci è il metronomo della mediana targata Spalletti. Puntuale negli inserimenti, attento in fase di copertura: anche quando l’Italia perde un uomo causa l’espulsione del collega Pellegrini. Per l’ex Empoli è arrivato un altro 7 in pagella, un risultato – quello ottenuto in Nations League – che dà continuità alle performance conquistate col suo Torino in questo avvio campionato. Come spesso accade in questi casi, non si sono fatti attendere i complimenti (via social e non solo) da ogni parte del Vecchio Continente. E con questi qualche rumors di calciomercato.

Come anticipato dalla piattaforma esperta di trattative CaughtOffside e dall’insider Ekrem Konur, ma la notizia a dire il vero è stata rimbalzata da più portali oltremanica, anche l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul talento del Torino. Mikel Arteta – si legge in modo particolare – vorrebbe ritagliare per lo stesso Ricci, addirittura un ruolo privilegiato nel suo centrocampo. Il condizionale, aggiungiamo noi a questo punto, è però pur sempre d’obbligo.

Per quanto l’Arsenal potrebbe effettivamente aver puntato gli occhi su Ricci come asseriscono dalle sponde del Tamigi, resta da capire se i Gunners vorranno concretizzare il presunto interesse con un offerta. E a quel punto (già un passaggio non di poco conto) se anche calciatore e Torino si troverebbero eventualmente d’accordo. Ricordiamo infatti come Vanoli punti profondamente sul classe 2001 e lo stesso atleta – possibile nuovo capitano dopo l’infortunio di Zapata – sia altrettanto concentrato sul Toro.

Sarà l’ennesima chiacchiera effimera di calciomercato (sulla falsa riga dei passati accostamenti a Milan e Lazio)? Probabilmente sì, ma solo il tempo saprà fornirci risposte più accurate. Quel che è certo, è che il binomio Ricci Torino pare oggi più saldo che mai e l’esperienza accumulata in Nazionale non potrà che far bene a entrambi. Domenica 20 ottobre i granata affronteranno il Cagliari, e a brandire le redini del centrocampo vanoliano ci penserà una stella azzurra in più.