Retroscena Luis Alberto, Lotito gli ha fissato quel bonus nel contratto: se ci arriva…Ecco cosa prevedono i bonus pattuiti col presidente

Come riporta Il Messaggero, Luis Alberto è già capocannoniere della Lazio assieme a Immobile e Vecino con 3 gol, ai quali ha accostato anche 2 assist. E dopo la prestazione non tra le più brillanti con la Fiorentina, il Mago vuole tornare ad essere decisivo.

In vista dei bonus pattuiti con Lotito che per lui non potevano non essere fissati a quota 10, sia per le marcature e sia per i passaggi vincenti ai compagni.