Renica: «Lotta Scudetto? Adesso in vantaggio c’è una squadra. Il Napoli ha 3 uomini intoccabili. Ecco chi sono». Le parole dell’ex giocatore

Chi è il favorito nella lotta scudetto tra Napoli e Inter a 5 giornate dal termine? La risposta arriva su La Gazzetta dello Sport da Alessandro Renica. Le sue parole.

IL FAVORITO – «Adesso è cambiata la scena e seppur con percentuali minime, il Napoli è in vantaggio. Si è capovolta la situazione e nessuno lo avrebbe sospettato. Ma la tenacia è stata premiata, resistere all’Inter e poi agganciarla non era semplice. E per chi nutre preoccupazioni sulle prestazioni che verranno, ricordando quella di Monza, dico: non abbiatene alcuna, ogni gara fa storia a sé».

GLI UOMINI DECISIVI – «Il Napoli ha tre uomini intoccabili, per me: Lukaku e non solo per i gol che segna; McTominay ed è persino superfluo spiegarne i motivi e Anguissa, nonostante ora sia calato, perché ti sposta l’andatura del centrocampo. Ma, in sostanza, un po’ tutti si sono guadagnati queste cinque giornate avvincenti. E non si disquisisca sul gioco. Il Napoli sta lassù, punto a punto con l’Inter, e vede lo scudetto. Si è guadagnato questo diritto».