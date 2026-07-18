Reja rivela: «Due anni fa Lotito voleva Scaloni! A me la Lazio è restata nel cuore»

Edi Reja, ex allenatore della Lazio, ha parlato del momento del club di Claudio Lotito e del tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni

Edi Reja torna a parlare della Lazio e lo fa attraverso una lunga intervista concessa a Il Messaggero. L’ex allenatore biancoceleste ha ricordato il rapporto speciale costruito con Lionel Scaloni, conosciuto durante l’esperienza nella Capitale e successivamente voluto anche all’Atalanta.

Il tecnico friulano ha raccontato le qualità umane e calcistiche dell’attuale commissario tecnico dell’Argentina, sottolineando come già durante la carriera da calciatore mostrasse una visione particolarmente moderna. Spazio anche a un retroscena riguardante un possibile ritorno di Scaloni alla Lazio e alla delicata situazione vissuta dal club di Claudio Lotito. Le sue parole:

SCALONI – «Lo conobbi alla Lazio e poi lo portai all’Atalanta perché non potevo fare a meno di parlare con lui di calcio, era di ispirazione. Già allora aveva una visione sua, esprimeva concetti futuristici anche dal punto di vista tattico. E soprattutto aveva un occhio clinico e unico nel valutare la forza dei giocatori, osservandoli dalla panchina, anche quelli avversari che incontravamo. Le squadre che ho allenato lo consideravano una guida perché aveva carattere e personalità. Quando esprimeva un’opinione, tutti lo seguivano».

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SI ASPETTAVA QUESTI SUOI RISULTATI? – «A questi livelli, e in così poco tempo, no. Pensavo che avrebbe fatto una buona carriera, magari in squadre di club in Italia o in Spagna, invece ha bruciato tutte le tappe con l’Argentina. La sua scelta è stata coraggiosa e straordinaria. Già nel 2011 aveva iniziato il percorso da tecnico mentre era ancora un giocatore della Lazio. È diventato campione del mondo poco più di dieci anni dopo in Qatar».

POSSIBILE APPRODO DI SCALONI ALLA LAZIO – «Due anni fa parlai con Lotito e scrissi a Scaloni se voleva tornare alla Lazio come allenatore. Lui mi rispose: “No mister, io resto con la mia Argentina, ho un impegno e non mi tiro indietro”».

LOTITO E LA LAZIO – «In questo momento ha altre gatte da pelare fra Lazio e Reggina. Ho il club biancoceleste nel cuore, mi dispiace stia vivendo questa fase, ma la frattura fra l’ambiente e la società è una questione vecchia e profonda. Io mollai anche per questo…».

Parole nette, che riportano l’attenzione su una problematica radicata da tempo. Il legame di Reja con la Lazio resta forte, ma nelle sue dichiarazioni emerge la preoccupazione per una spaccatura che, secondo l’ex tecnico, continua a condizionare il presente del club.