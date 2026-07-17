Ex Lazio, è addio tra la Dea e Maldini? Spunta la pista Sassuolo per il futuro

Ex Lazio, intreccio Maldini: l’Atalanta fa un passo indietro, il Sassuolo piomba sul giocatore. Le novità

Il calciomercato dell’Atalanta entra nel vivo, con la dirigenza bergamasca impegnata a definire le strategie offensive per la prossima stagione. Il club nerazzurro, come riportato da Sky Sport, è ormai nelle fasi decisive della trattativa per l’acquisto di Alajbegovic, uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. L’eventuale arrivo del talento è destinato a sbloccare anche il futuro di altri elementi in esubero nello scacchiere di mister Maurizio Sarri.

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La situazione di Daniel Maldini

Dopo l’esperienza maturata negli ultimi mesi in prestito alla Lazio, il futuro di Daniel Maldini sembra ormai lontano da Bergamo. Il figlio d’arte, classe 2001, è tornato alla base ma è considerato in uscita dalla Dea. Il giocatore è alla ricerca di una nuova destinazione che gli consenta di trovare maggiore continuità e di mettere in luce le proprie qualità tecniche, e nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente l’interesse del Sassuolo. Il club neroverde è alla caccia di un trequartista di qualità per affrontare il prossimo campionato e vede nell’ex milanista il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato.