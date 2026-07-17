Mercato Lazio, il futuro di Dia è un rebus: sirene dalla Ligue 2, il Reims ci prova

Mercato Lazio, il destino di Boulaye Dia è un’incognita. C’è il pressing del Reims per il colpaccio in attacco

Il calciomercato della Lazio si accende improvvisamente con una suggestione di mercato che ha del clamoroso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il futuro di Boulaye Dia nella Capitale non sarebbe affatto scontato. Nonostante il giocatore sia legato alla società biancoceleste da un contratto valido fino al 2028, la sua permanenza a Roma è finita sotto la lente d’ingrandimento, con il Reims — club militante in Ligue 2 — pronto a sferrare un attacco per riportare il senegalese in Francia!

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Il legame speciale con lo Stade de Reims

Per l’attaccante senegalese si tratterebbe di un vero e proprio “ritorno a casa”. Boulaye Dia ha infatti già indossato la maglia dello Stade de Reims per tre stagioni, dal 2018 al 2021, un periodo fondamentale per la sua crescita che gli ha permesso di farsi notare dal calcio internazionale. Il club francese, che punta a rinforzare il proprio reparto offensivo per risalire la china, vede nel calciatore biancoceleste il profilo ideale per dare una scossa alla propria stagione.

La posizione della Lazio sul mercato

Nonostante le voci di corridoio, resta da capire quale sia l’effettiva apertura della Lazio a una possibile cessione. Il club potrebbe valutare il suo profilo in base alle strategie tecniche di mister Gennaro Gattuso. Sebbene l’interesse del Reims sia concreto, la trattativa presenta ostacoli economici non trascurabili, legati al valore del cartellino e alle ambizioni del calciatore, che in carriera ha sempre puntato a palcoscenici competitivi come la Serie A. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se questo interesse si trasformerà in una proposta ufficiale o se resterà soltanto una suggestione di metà luglio.