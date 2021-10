Reina e l’abbraccio a Strakosha: «Amicizia e rispetto» FOTO

Reina abbraccia Strakosha. Nonostante Pepe sia diventato titolare al posto del compagno, tra i due c’è una bella amicizia

Dopo i 90 minuti del derby – vissuti da grande protagonista – Reina ha ieri lasciato i pali a Strakosha. Nonostante Pepe abbia preso il suo ruolo da titolare, tra i due c’è un ottimo rapporto: l’ex Napoli vuole insegnargli i trucchi del mestiere, non solo come compagno di spogliatoio ma anche come guida.

Ieri – dopo la gara tra Lazio e Lokomotiv – i due sono stati immortalati mentre si abbracciavano: «Amicizia e rispetto».