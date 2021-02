Reina: «600 partite, non c’era un modo migliore per festeggiare!» – FOTO

Pepe Reina ha festeggiato sui propri canali social sia la vittoria della Lazio che il raggiungimento delle 600 presenze da professionista

Pepe Reina contro il Cagliari ha tagliato il traguardo delle 600 presenze da professionista. Un risultato importante e speciale festeggiato al meglio con una vittoria (la sesta consecutiva). Questo il post del portiere su Instagram.

«600 partite in Campionati. Non c’era un modo migliore per festeggiare che con questa bellissima ed importantissima vittoria!! Andiamo ragazzi. Non si molla!!»