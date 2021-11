Record Immobile: la Lazio progetta una premiazione all'Olimpico e Ciro...

Immobile con il gol contro l’Atalanta ha eguagliato Piola. La Lazio sta progettando una premiazione all’Olimpico magari già domenica

Record e festeggiamenti. Ciro Immobile nel match di sabato contro l’Atalanta valido per l’undicesima gionata di campionato, ha eguagliato il record di Sivio Piola in cima alla calssifica di reti segnate nella storia biancoceleste, una gioia parzialmente poi rovinata dal pareggio bergamasco con De Roon.

Tuttavia il capitano biancoceleste come riportato da il Corriere dello Sport, sta pensando ad un evento speciale da vivere con tutta la squadra così come fatto in occasione della Scarpa d’oro quando consegno a tutti una teca contenente una maglia speciale, con in allegato una dedica ad hoc. Nel frattempo anche la società sta pensando ad una premiazione da fare all’Olimpico magari già domenica prima del match contro la Salernitana