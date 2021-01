Recanatesi: «Il mercato estivo ha perso in 10 vs 11 con le riserve dell’Atalanta»

Le parole di Franco Recanatesi a Radiosei

Il giornalista Franco Recanatesi è intervenuto in serata ai microfoni di Radiosei. Ecco le sue parole su Atalanta-Lazio 3-2 di Coppa Italia.

«La Lazio in estate anziché rinforzare la difesa ha preso il quarto uomo d’attacco. Nell’ultimo calciomercato la società capitolina non ha preso nessuno di importante, ha buttato i soldi. Ieri in campo c’era tutto il mercato della Lazio e ha preso undici contro dieci contro tutto il mercato dell’Atalanta. Si è vista la bella differenza. Anche Inzaghi però ha sbagliato qualcosa: non c’è criterio di mettere tutti gli attaccanti dentro quando si perde, perché la manovra ne soffre e gli avversari sono tutti dietro ed è difficile passare. Modulo 4-3-3? Non mi piace. Correa fa notizia quando fa una partita buona. Ha le attenuanti degli infortuni, ma va a corrente alterna. Come anche Milinkovic, è un giocatore senza continuità e personalità. Gioca un match buono su dieci. Tecnicamente è un grandissimo giocatore ma di ieri ricordiamo solo il lancio per Lazzari che ha portato all’espulsione di Palomino. Non sono molto ottimista per domenica, l’Atalanta che ieri ha vinto in dieci contro undici fallendo un rigore, era una squadra con sei/sette rincalzi».