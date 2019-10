Ravanelli: «Lazio? È troppo sottovalutata, ha sempre avuto grandi giocatori»

Fabrizio Ravanelli, ospite a Tiki Taka, ha parlato della Lazio al termine del successo biancocelesti contro il Torino

La Lazio ottiene tre punti nel match casalingo contro il Torino, sale a quota 18 in classifica, a un punto dal quarto e allo stesso livello del Napoli. Fabrizio Ravanelli, ospite a Tiki Taka, ha detto la sua sulla squadra di Inzaghi: «La Lazio è una squadra attrezzata, per me ha grandi giocatori, se torniamo indietro ha sempre avuto un grande centrocampo e un grande attacco. Lo dimostra il fatto che da diverse stagioni si conferma in una zona alta di classifica. Spesso si compie un errore. Si suppone che la Lazio sia una squadra modesta, ma non è così, è troppo sottovalutata».