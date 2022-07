Raul Moro: «Voglio migliorare l'aggressività. Su Pedro, Luka e Cancellieri...»

Raul Moro ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la seduta di allenamento pomeridiana. Le sue dichiarazioni

Raul Moro ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la seduta di allenamento pomeridiana sotto le Tre Cime di Lavaredo.

CONDIZIONE FISICA – «Stiamo bene, dura il ritiro però vogliamo arrivare pronti per il campionato».

CAMPIONATO – «La Serie A è un campionato duro e fisico, dobbiamo farci trovare pronti per l’inizio»..

PRIMO ANNO DI LAZIO – «Mi aspettavo diverso il primo anno di Sarri, non pensavo di giocare abbastanza nei primi mesi sfruttando anche l’infortunio dei compagni. Poi non ho giocato tanto ma va bene così».

TORINO – «Torino è la città che conserva i miei più bei ricordi. La foto con Ciro e Cristiano? Stavano lottando per la Scarpa d’Oro e alla fine ha vinto Ciro per fortuna».

OBIETTIVO – «Tutti i giocatori vogliono giocare di più, io cercherò di fare questo sfruttando le mie chances».

CRESCITA – «Sono cresciuto perché sono stato un anno con i più grandi e so come funziona ma posso migliorare tantissimo e guardando i giocatori come Pedro, Zaccagni, Ciro e Felipe Anderson».

PEDRO – «Quando parlo con i miei amici e la famiglia dico a loro che è tra i giocatori più forti con cui ho giocato in carriera. Come giocatore è un 10, come persona è un 100».

LUKA ROMERO – «Mi vedevo con gente grande, quando ho saputo che arrivava Luka gli ho mandato un messaggio di benvenuto e lì è nata una bella amicizia».

FARSI TROVARE PRONTI – «Non mi aspettavo di entrare in tante partite all’inizio. Quest’anno voglio farmi trovare pronto e dare il massimo. Dove migliorare? Sto cercando di migliorare l’aggressività e mettere la gamba perché in Italia fa questo la differenza».

CANCELLIERI – «La semifinale di Coppa Italia Primavera contro il suo Verona me la ricordo bene, il mister ci aveva avvertito che era tra i più forti. In quella partita mi era piaciuto tantissimo, è forte, fisico e ha un buon tiro. Aveva fatto 3-4 pali e ogni tanto scherzo su questa cosa con lui».