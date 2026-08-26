Lazio Inter ed il ricordo dei tre gol all’Olimpico per piegare i nerazzurri in una vittoria storica: ecco i dettagli di quella grande battaglia

Tre gol all’Olimpico per piegare l’Inter. Era il 26 agosto 2022, quando la Lazio ospitava i nerazzurri nella terza giornata del campionato di Serie A in una sfida particolarmente attesa anche per i tanti ex presenti dall’altra parte, a partire da Simone Inzaghi, tornato all’Olimpico da avversario dopo aver lasciato la panchina biancoceleste.

La squadra di Maurizio Sarri arrivava alla partita con quattro punti conquistati nelle prime due giornate, dopo il successo sul Bologna e il pareggio sul campo del Torino. L’Inter, invece, aveva raccolto sei punti nelle prime due gare. Il big match dell’Olimpico rappresentava dunque un primo importante esame per entrambe.

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Lautaro pareggia ma Provedel salva i biancocelesti

La partita iniziò con un’Inter aggressiva, capace di creare pressione e di rendersi pericolosa. La Lazio, tuttavia, seppe resistere e progressivamente trovò maggiore spazio e così, al 40’, arrivò il vantaggio biancoceleste: Milinkovic-Savic servì dalla destra un pallone perfetto per Felipe Anderson, che di testa batté Handanovic.

La ripresa sembrò iniziare nel modo peggiore per la squadra di Sarri e al 51’ Lautaro Martinez trovò il gol dell’1-1, riaprendo completamente il confronto. Poco dopo il pareggio, l’Inter ebbe anche una grande occasione per completare la rimonta: Dumfries colpì di testa, ma Ivan Provedel intervenne con una parata decisiva.

Sarri decise quindi di intervenire dalla panchina, inserendo Luis Alberto e Pedro al posto di Vecino e Zaccagni. I cambi si rivelarono determinanti per l’andamento della partita. Al 75’, infatti, arrivò il nuovo vantaggio della Lazio. Pedro lavorò il pallone e lo servì a Luis Alberto, che con una splendida conclusione dalla distanza superò Handanovic, facendo esplodere l’Olimpico.

Lazio Inter, Pedro chiude la partita nel finale

L’Inter provò a reagire, ma la Lazio trovò anche il modo di chiudere definitivamente i conti. All’86’ fu Pedro a firmare il 3-1 con una pregevole conclusione di destro, mettendo il punto esclamativo sulla serata biancoceleste.

Il successo permise alla Lazio di salire a 7 punti in classifica, mentre l’Inter rimase ferma a quota 6. I biancocelesti chiusero inoltre la gara con sette tiri nello specchio, gli stessi dell’Inter, nonostante i nerazzurri avessero concluso complessivamente 19 volte contro le 11 della squadra di Sarri.

Quella del 26 agosto 2022 rimane così una delle vittorie più significative della Lazio di Sarri contro l’Inter: un 3-1 costruito attraverso la reazione dopo il pareggio di Lautaro, la qualità dei cambi e le giocate decisive di Luis Alberto e Pedro.