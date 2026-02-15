Ratkov vuole convincere Sarri! Positivo il suo ingresso nella sfida con l’Atalanta

Petar Ratkov, attaccante serbo della Lazio, nella sfida di ieri ha dimostrato di poter essere una valida alternativa per il tecnico Maurizio Sarri

Tra le poche note positive della sconfitta contro l’Atalanta c’è senza dubbio la prova di Petar Ratkov, attaccante serbo classe 2003 arrivato nel mercato invernale per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Maurizio Sarri. Entrato nella seconda metà della ripresa, il centravanti ha subito dato la sensazione di poter incidere, offrendo profondità e presenza fisica in area.

La sua prestazione è stata una delle poche luci in una serata complicata per la Lazio. Il giovane numero attaccante ha mostrato personalità, cercando il dialogo con i compagni e facendosi trovare pronto nei momenti chiave.

Ratkov, impatto immediato e presenza in area

L’ingresso di Ratkov ha portato peso specifico all’attacco biancoceleste. Cercato con continuità dai compagni, il serbo ha sfiorato il gol in due circostanze, dimostrando senso della posizione e reattività sotto porta. In entrambe le occasioni si è trattato di conclusioni pericolose, nate da movimenti intelligenti tra i difensori avversari.

Un segnale importante per Sarri, che al momento può contare su di lui come unica vera punta centrale di ruolo. La sua struttura fisica e la capacità di attaccare l’area rappresentano caratteristiche diverse rispetto agli altri profili offensivi a disposizione.

Ratkov, alternativa concreta per Sarri

In una fase della stagione in cui la Lazio è chiamata a trovare continuità, la crescita di Petar Ratkov può diventare un fattore. Il classe 2003 ha mostrato di poter essere una valida alternativa in attacco, offrendo soluzioni differenti dal punto di vista tattico.