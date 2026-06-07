Lazio, il rilancio di Ratkov è una priorità per Lotito: Gattuso dovrà puntarci

Lazio, focus su Petar Ratkov: il giovane talento serbo pronto a emergere sotto la guida di Gennaro Gattuso e diventare centrale nel progetto dei biancocelesti

La Lazio apre un nuovo capitolo con Gennaro Gattuso al timone, e una delle priorità della dirigenza è valorizzare gli investimenti recenti. Tra i giocatori al centro del nuovo corso biancoceleste c’è Petar Ratkov, giovane attaccante serbo che aveva trovato poco spazio con Maurizio Sarri.

La società guidata da Claudio Lotito ha indicato chiaramente al nuovo tecnico di puntare sul classe 2003, considerando il periodo iniziale di ambientamento come una fase necessaria per far crescere il talento e inserirlo al meglio nel gruppo.

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Lazio, Ratkov e il nuovo ruolo nel progetto: spazio al giovane serbo con Gattuso

Con il passaggio da Sarri a Gattuso, la strategia della Lazio cambia volto: il tecnico calabrese punta su dinamismo, intensità e giovani capaci di incidere nel gioco offensivo. Petar Ratkov, che finora ha giocato solo sporadicamente, potrebbe diventare un elemento chiave dell’attacco dell’ex CT, sfruttando le sue qualità tecniche e fisiche!

La società spera che il giocatore possa dimostrare di meritare maggiore continuità e contribuire in maniera significativa ai risultati della squadra. La valorizzazione del talento serbo rientra in un progetto più ampio: la Lazio vuole costruire un gruppo competitivo senza svalutare gli investimenti già effettuati, assicurandosi che i giovani abbiano la possibilità di crescere e incidere nel medio termine.

Lazio, primi sei mesi decisivi per Ratkov: ambientamento e crescita

Il percorso di Petar Ratkov sarà attentamente monitorato nei primi mesi sotto la gestione di Gattuso, periodo considerato fondamentale per il suo inserimento. Il tecnico punta a integrarlo gradualmente, rispettando i tempi di adattamento e fornendogli le condizioni per esprimere il meglio delle proprie potenzialità.

Lotito e la dirigenza sono convinti che, con il giusto supporto, Ratkov possa diventare un punto fermo della Lazio nelle prossime stagioni, contribuendo sia in termini di gol che di sviluppo tattico della squadra. Questo approccio rappresenta un chiaro segnale della volontà del club di investire sui giovani e di costruire un progetto sostenibile, capace di coniugare competitività e valorizzazione dei talenti interni.

La Lazio, quindi, inizia la nuova era con Gattuso puntando su un mix di esperienza e gioventù, con Petar Ratkov chiamato a dimostrare il proprio valore e a diventare uno dei protagonisti della prossima stagione biancoceleste.