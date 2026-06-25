Stadio Flaminio, nuovo fronte sul progetto della Lazio: nasce il tavolo parallelo

Stadio Flaminio Lazio, il progetto entra in una fase sempre più delicata e inizia ad essere alimentata un’alternativa. Ecco cosa filtra

Il progetto della Lazio per la ristrutturazione dello stadio Flaminio continua a essere uno dei temi più delicati attorno al futuro del club biancoceleste. La Conferenza dei servizi preliminari è iniziata da quasi un mese e la società guidata da Claudio Lotito ha già presentato la documentazione necessaria per portare avanti l’iter. Il percorso, però, non appare privo di ostacoli: dalle prime valutazioni sarebbero emersi alcuni problemi che dovranno essere chiariti e risolti nelle prossime fasi.

In questo contesto si inserisce una novità significativa. Come riportato dall’edizione romana de Il Corriere della Sera e approfondito da Calcio e Finanza, la Fondazione Nervi, insieme a Carteinregola e Federsupporter, ha iniziato a esaminare le carte depositate dalla Lazio. Si tratta di un passaggio che apre un nuovo fronte di osservazione sul piano del club, con l’obiettivo di monitorare il rispetto dei vincoli e della natura originaria dell’impianto.

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Stadio Flaminio, Fondazione Nervi e Federsupporter aprono un tavolo

Il nuovo organismo nasce dopo l’incontro del 19 giugno tra Fondazione Nervi, Carteinregola e Federsupporter. Le parti hanno deciso di avviare un rapporto stabile di consultazione e collaborazione sul progetto dello stadio Flaminio, creando di fatto un tavolo parallelo rispetto alla Conferenza dei servizi.

Il compito sarà quello di analizzare la proposta biancoceleste e di vigilare affinché vengano rispettati i principi fissati dalla Getty Foundation e sottoscritti dalla Soprintendenza. Al centro resta il tema della tutela dell’impianto, considerato non solo uno spazio sportivo, ma anche un bene architettonico da recuperare senza snaturarne identità e funzione.

Stadio Flaminio, il Conservation Plan diventa il riferimento

Secondo quanto spiegato da Federsupporter, il confronto avrà come punto di riferimento imprescindibile il Conservation Plan prodotto nell’ambito dell’iniziativa Keeping it Modern della Getty Foundation. Un documento tecnico-scientifico realizzato con il consenso e il supporto del Comune di Roma, destinato a guidare le valutazioni su recupero, tutela e futura valorizzazione dello stadio Flaminio.

L’obiettivo dichiarato è tutelare l’interesse pubblico e verificare il pieno rispetto delle norme sostanziali e procedimentali applicabili al progetto. Un passaggio che rende il dossier ancora più complesso, perché il piano della Lazio dovrà tenere insieme ambizioni sportive, sostenibilità dell’intervento e conservazione dell’identità architettonica dell’impianto.

Stadio Flaminio, il nodo della vocazione multifunzionale

Oltre ai vincoli sulla struttura, uno dei punti centrali riguarda la vocazione multifunzionale dello stadio Flaminio. Il tavolo avviato da Fondazione Nervi, Carteinregola e Federsupporter intende approfondire gli aspetti considerati più critici e controversi della proposta, per poi elaborare osservazioni puntuali da presentare nell’ambito della Conferenza dei servizi.

La partita, quindi, non si gioca soltanto sul piano sportivo. Per la Lazio il Flaminio rappresenta una possibile svolta strategica, ma il progetto dovrà superare controlli tecnici, vincoli culturali e valutazioni istituzionali. Il percorso resta aperto, ma il nuovo tavolo conferma quanto il futuro dell’impianto sia destinato a restare al centro del dibattito cittadino.