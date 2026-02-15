Connect with us

Raspadori a rischio forfait per la partita di Coppa Italia con la Lazio: il motivo

Db Bergamo 09/02/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Cremonese / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Giacomo Raspadori-Morten Thorsby

Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atalanta, si è fermato a causa di un problema di natura muscolare e potrebbe saltare il match di Coppa. Le sue condizioni

Brutte notizie per l’Atalanta e per Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 arrivato a Bergamo per aumentare qualità e soluzioni offensive. Nel corso del secondo tempo della sfida disputata all’Olimpico contro la Lazio, il gioccatore della Dea è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare accusato nei minuti finali.

Come riportato dagli esami strumentali successivi alla gara, si tratta di uno stiramento di primo grado al flessore. Una diagnosi che, pur non trattandosi di una lesione grave, impone cautela e uno stop che potrebbe tenerlo lontano dal campo fino alla prossima sfida di Coppa Italia proprio contro la squadra di Maurizio Sarri.

Lo stiramento di primo grado al flessore comporta generalmente uno stop di alcune settimane, con tempi di recupero variabili in base alla risposta individuale alle terapie. In questo caso, la presenza in Coppa Italia resta in forte dubbio e lo staff sanitario valuterà giorno dopo giorno le condizioni dell’attaccante.

