Ranking Uefa, la Lazio punta al sorpasso: come può cambiare la classifica

Ranking Uefa, resta stabile nella posizione la Lazio. Il club biancoceleste, a punteggio pieno nel 2024/25, mette nel mirino qualche club

Al termine di questa tre giorni dedicata alle tre coppe europee è stato aggiornato il Ranking Uefa. La Lazio, dopo la vittoria con il Twente, ha conservato la 28° posizione, con un punteggio 56.000. In questo momento, per ogni vittoria, vengono assegnati 2 punti, 1 in caso di pareggio, 0 invece per le sconfitte.

Questi i punteggi delle cinque squadre davanti ai biancocelesti nella classifica per club:

23° Napoli – 61.000

24° Ajax – 59.000

25° Club Brugge – 58.000

26° Siviglia – 57.000

27° Feyenoord – 57.000

Napoli e Siviglia sono fuori dalle coppe, per questo la squadra di Baroni potrebbe raggiungerle nel corso di questa stagione. L’Ajax sarà invece uno degli avversari in Europa League, il Club Brugge e Feyenoord sono impegnati nella più complicata Champions League. Proseguendo con questo cammino, i capitolini potrebbe scalare alcune posizioni nel Ranking.

Queste le posizioni delle altre italiane: Roma (5°), Inter (10°), Atalanta (20°), Juventus (21°), Milan (22°), Fiorentina (36°).