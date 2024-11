Ranking Uefa, balzo in avanti della Lazio: come cambia la classifica

Ranking Uefa che sorride ai biancocelesti. I biancocelesti con il successo contro il Porto guadagnano posizioni

Prosegue il trend positivo dei biancocelesti anche in Europa League, con la rete allo scadere realizzata da Pedro in Lazio-Porto i capitolini fanno 4 su 4. Successi che garantiscono alla squadra di Marco Baroni di guadagnare punti non solo in classifica ma anche nel Ranking Uefa.

Infatti con la vittoria ottenuta allo scadere allo Stadio Olimpico ha superato Feyenoord e Siviglia, agganciando l’Eintracht Francoforte al 26esimo posto a quota 58 punti. La Lazio potrebbe guadagnare anche altre posizioni considerando che davanti a se, a soli 3 punti di distanza, c’è il Napoli attualmente fuori dalle coppe.