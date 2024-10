Ranking Uefa, la classifica dopo il turno delle coppe europee: la posizione della Lazio

Ranking Uefa, alla luce dei risultati di questa settimana di coppa questa è la classifica aggiornata ed ecco la posizione della Lazio

La vittoria della Lazio rilancia moralmente la formazione di Baroni, che blinda il primato in Europa League con il 2-0 con il Twente. Tale risultato non solo rilancia i biancocelesti moralmente ma consente loro di aggiornare la classifica attuale nel ranking Uefa per club.

Alla luce infatti dei risultati di questa settimana, la Lazio è al 28°posto con ampio margine di miglioramento ulteriore. Ogni vittoria in Europa League porta nel ranking 2 punti, il pareggio 1, mentre l’accesso agli ottavi da prima nel girone portava 4 punti.