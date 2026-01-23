Ranieri Lazio, sondaggio biancoceleste per il giocatore! Ecco cosa filtra

Ranieri Lazio, il club biancoceleste ha chiesto informazioni alla Fiorentina per il difensore: occhi aperti per il post Romagnoli. Le novità

Il mercato della Fiorentina sta vivendo ore di profonda trasformazione, e il nome al centro del ciclone è quello di Luca Ranieri. Il difensore centrale, che fino a poco tempo fa sembrava essere un pilastro inamovibile del progetto tecnico viola, ha visto cambiare radicalmente il proprio status all’interno della rosa. Secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com, il giocatore non è più considerato incedibile dalla società toscana, aprendo scenari di mercato imprevedibili fino a poche settimane fa.

L’interesse del Torino per Ranieri

In questo contesto di incertezza, i club di Serie A hanno iniziato a muoversi con decisione. Il Torino è stata la prima società a effettuare un sondaggio concreto nelle ultime ore. I granata, sempre alla ricerca di difensori affidabili e abili nella costruzione del gioco, vedono in Ranieri un profilo ideale per il sistema tattico di Baroni.

Il portale Alfredopedulla.com evidenzia come la chiave per sbloccare l’affare potrebbe essere uno scambio, formula che permetterebbe a entrambe le società di sistemare i conti e le rose contemporaneamente. Bisognerà ora capire se il club granata insisterà con un’offerta ufficiale o se si tratterà di un semplice abboccamento di fine mercato.

Luca Ranieri come erede di Romagnoli alla Lazio

Non c’è però solo il Toro sulle tracce del calciatore. Anche la Lazio ha chiesto informazioni dettagliate, inserendo Luca Ranieri nella lista dei possibili candidati per la propria difesa. L’interesse biancoceleste è strettamente legato al futuro di Alessio Romagnoli, che ha chiesto ufficialmente la cessione per volare in Qatar all’Al-Sadd.

La situazione a Formello è estremamente tesa: mentre Romagnoli spinge per l’addio, l club biancoceleste vorrebbe convocarlo per la delicata sfida contro il Lecce. Se lo strappo dovesse consumarsi definitivamente, il profilo del difensore diventerebbe la priorità assoluta per i biancocelesti.

